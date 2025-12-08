PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg Antfeld (ots)

Am Sonntag, den 07.12.2025 gegen 23:00 Uhr kam es auf der B7 zwischen Olsberg Antfeld und Brilon Altenbüren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37-jähriger Briloner verlor vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Lkw. Das Fahrzeug drehte sich daraufhin mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

