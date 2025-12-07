Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus
Arnsberg (ots)
Am Samstag gegen 19 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Arnsberg-Herdringen ein. Die Täter drangen durch eine Terassentür in das Haus in der Arns Weide ein. Dabei entwendeten sie mehrere Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 02932-90203211 zu melden.
