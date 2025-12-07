POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Sundern (ots) - Einfamilienhaus wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 00:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 09:00 Uhr kam es in der Amecker Straße in Sundern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchwühlten diverse Schränke in sämtlichen Räumen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. ...

