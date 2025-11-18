Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf Buchholzstraße- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Gevelsberg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person kam es am 17.11.2025 gegen 7:30 Uhr auf der Buchholzstraße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger aus Sprockhövel mit seinem Leichtkraftfahrzeug der Marke PSA die Buchholzstraße in Richtung Ochsenkamp. Aus der Straße Im Siepen kam zu diesem Zeitpunkt ein PKW, welcher nach rechts abgebogen sei und habe dabei das Leichtkraftfahrzeug touchiert habe. Dieser PKW entfernte sich in Fahrtrichtung Haßlinghauser Straße. Eine Schadensregulierung wurde nicht eingeleitet. Zu dem flüchtigen Pkw konnte lediglich angegeben werden, dass es sich um einen weinroten SUV gehandelt haben soll.

Durch den Zusammenstoß wurde der der 16-jährige aus Sprockhövel leicht verletzt

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

