Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - zwei leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 14.10 Uhr, warteten an der Kreuzung Voerder Straße/Neustraße verkehrsbedingt ein 24-jähriger Ennepetaler (Pkw VW), ein 49-jähriger Gevelsberger (Pkw Ford) und ein 19-jähriger Sprockhöveler (Pkw VW) mit einem 32-jährigen Beifahrer hintereinander. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein 65-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Opel der Fahrzeugschlange auf und schob die anderen Unfallbeteiligten aufeinander auf. Hierbei werden der 65-jährige Unfallverursacher, der 49-jährige Gevelsberger sowie der 32-jährige Beifahrer des 19 Jährigen leicht verletzt. Der 65 Jährige wurde zur weiteren Behandlung einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Die beiden anderen leicht verletzten Personen konnten vor Ort entlassen werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch einen Abschleppdienst aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Ennepetal aufgenommen. An den anderen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese verblieben jedoch fahrbereit. (CLA)

