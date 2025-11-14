PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Ehepaar wird Opfer von falschen Bankmitarbeitern_ Schaden im hohen vierstelligen Bereich

Schwelm (ots)

Einen einen hohen vierstelligen Geldbetrag hat ein Seniorenehepaar aus Schwelm durch einen falschen Bankmitarbeiter verloren. Am 13.11.2025 gegen 10:15 Uhr meldete sich ein falscher Bankmitarbeiter telefonisch bei der 75-jährigen Geschädigten. Er teilte mit, dass es unrechtmäßige Überweisungen auf den Konten des Ehepaar geben würde. Er könnte diese Überweisungen verhindern, benötige dafür jedoch persönliche Daten des Kontos. Das Ehepaar glaubte dem falschen Bankmitarbeiter und teilte Kontoinformationen mit. Im Anschluss erfolgten zwei Überweisungen im hohen vierstelligen Wert. Erst später stellte sich heraus, dass das Ehepaar Opfer der Betrugsmasche geworden war. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Bank solche Gespräche niemals am Telefon führen würde. Achten Sie bitte darauf, wer Sie am Telefon anruft, mit wem Sie es zu tun haben und lassen Sie sich dies ggf. durch Ihren Sachbearbeiter oder Ihre Sachbearbeiterin bei Ihrer Bank bestätigen. Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten heraus, weder zu Ihren Konten noch zu anderen privaten Bereichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

