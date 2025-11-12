PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Gleich zwei Einbrüche in Wohnungen in der Haufer Straße_ Täter kommen durch Fenster- Beute aktuell unbekannt

Gevelsberg (ots)

Zwischen dem 10.11.2025, 19.00 Uhr und dem 11.11.2025, 08.40 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort suchten die Täter im Haus nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruch in dieser Straße kam es zwischen dem 10.11.2025, 16:30 Uhr und dem 11.11.2025, 17:00 Uhr. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Was hier gestohlen wurde steht noch nicht abschließend fest. Nach beiden Taten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 melden (CNE)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

