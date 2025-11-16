Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall leicht
Ennepetal (ots)
Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 12.56 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Bochumer auf seinem Krad Honda die L699 in Höhe der Straße Hohenstein. In einer Rechtskurve blockierte aus noch ungeklärter Ursache das Vorderrad des 24 Jährigen, so dass dieser von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung stürzte. Hierbei verletzte der 24 Jährige sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand Sachschaden. (CLA)
