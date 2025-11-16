POL-EN: Ennepetal - Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall leicht

Hattingen (ots) - Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Auf dem Haidchen am 10.11.2025, gegen 15:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war er in Fahrtrichtung Thingstraße unterwegs. Ein 64-jähriger aus Bochum beabsichtigte mit seinem PKW der Marke VW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einzufahren. Dabei übersah er jedoch den Hattinger mit seinem Motorrad ...

