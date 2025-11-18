PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 86-jähriger wird Opfer eines Internetbetruges_ Fünfstelliger Betrag überwiesen

Ennepetal (ots)

Opfer eines Internetbetruges wurde zwischen dem 29.10.2025 und dem 14.11.2025 ein 86-jähriger aus Ennepetal. Er wurde im Internet auf eine mögliche Geldanlage aufmerksam und kontaktierte den dort genannten Ansprechpartner. Kurze Zeit später wurde er telefonisch von einer unbekannten Person angerufen. Im Rahmen des Telefonats teilte man ihm mit, dass für ihn ein Konto in Amerika eröffnet würde. Auf dieses Konto würden zuerst Geldeingänge erfolgen, welche der Ennepetaler gegen Einzahlung eigener Beträge abheben könne. Der Ennepetal zahlte in diesem Zusammenhang auch Geld auf das amerikanische Konto ein. Die Gesamtsumme könne dann zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Nachdem die Geldeinzahlungen durch den Ennepetaler im mittleren fünfstelligen Wert eingegangen waren, hatte er jedoch kein Zugriff mehr auf sein Geld bzw. auch das Konto. Zu einer Auszahlung von Geldern ist es nie gekommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:09

    POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Vorfahrtsunfall

    Herdecke (ots) - Am Samstag, den 15.11.2025, gegen 06.48 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Wittener in seinem Pkw BMW die Hagener Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr an der Hengsteyseestraße einzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 34-jährigen Dortmunders mit dessen Beifahrer in seinem Pkw Ford. Bei der Kollision ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 06:20

    POL-EN: Ennepetal - Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall leicht

    Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 12.56 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Bochumer auf seinem Krad Honda die L699 in Höhe der Straße Hohenstein. In einer Rechtskurve blockierte aus noch ungeklärter Ursache das Vorderrad des 24 Jährigen, so dass dieser von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung stürzte. Hierbei verletzte der 24 Jährige sich leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren