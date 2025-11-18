Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: 86-jähriger wird Opfer eines Internetbetruges_ Fünfstelliger Betrag überwiesen
Ennepetal (ots)
Opfer eines Internetbetruges wurde zwischen dem 29.10.2025 und dem 14.11.2025 ein 86-jähriger aus Ennepetal. Er wurde im Internet auf eine mögliche Geldanlage aufmerksam und kontaktierte den dort genannten Ansprechpartner. Kurze Zeit später wurde er telefonisch von einer unbekannten Person angerufen. Im Rahmen des Telefonats teilte man ihm mit, dass für ihn ein Konto in Amerika eröffnet würde. Auf dieses Konto würden zuerst Geldeingänge erfolgen, welche der Ennepetaler gegen Einzahlung eigener Beträge abheben könne. Der Ennepetal zahlte in diesem Zusammenhang auch Geld auf das amerikanische Konto ein. Die Gesamtsumme könne dann zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Nachdem die Geldeinzahlungen durch den Ennepetaler im mittleren fünfstelligen Wert eingegangen waren, hatte er jedoch kein Zugriff mehr auf sein Geld bzw. auch das Konto. Zu einer Auszahlung von Geldern ist es nie gekommen.
