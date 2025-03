Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Ein Unbekannter machte sich in den vergangenen Tagen an einem Vereinsheim bei Heiningen zu schaffen.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Montag, 15.30 Uhr war ein Einbrecher in der Mühlstraße unterwegs. Dort versuchte er mit einem Werkzeug die Tür am Vereinsheim eines Musikvereins aufzuhebeln. Der Unbekannte scheiterte an der Tür und flüchtete unerkannt. Weitere Spuren konnten am Gebäude bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Tür entstand wohl nur geringer Sachschaden.

