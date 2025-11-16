Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Vorfahrtsunfall

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025, gegen 06.48 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Wittener in seinem Pkw BMW die Hagener Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr an der Hengsteyseestraße einzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 34-jährigen Dortmunders mit dessen Beifahrer in seinem Pkw Ford. Bei der Kollision verletzte sich der 37-jähriger Beifahrer des 34 Jährigen leicht. Dieser begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Pkw entstanden Sachschäden. (CLA)

