Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Vorfahrtsunfall
Herdecke (ots)
Am Samstag, den 15.11.2025, gegen 06.48 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Wittener in seinem Pkw BMW die Hagener Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr an der Hengsteyseestraße einzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 34-jährigen Dortmunders mit dessen Beifahrer in seinem Pkw Ford. Bei der Kollision verletzte sich der 37-jähriger Beifahrer des 34 Jährigen leicht. Dieser begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Pkw entstanden Sachschäden. (CLA)
