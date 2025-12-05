PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sanitärfirma in Sundern

Sundern (ots)

Kupfer entwendet.

Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 06:15 Uhr kam es in der Hagener Straße in Sundern zu einem Einbruch in eine Sanitärfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Der oder die Täter entwendeten Kupfer und flüchteten vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:46

    POL-HSK: Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Einfamilienhaus wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 00:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 09:00 Uhr kam es in der Amecker Straße in Sundern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchwühlten diverse Schränke in sämtlichen Räumen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:43

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Fahrradfahrer angefahren - Unfallverursacher flüchtig. Am gestrigen Nachmittag um 13:25 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Kleinbahnstraße/ Heidestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Fahrrad am Kreisverkehr den Radweg, welcher die Kleinbahnstraße kreuzt, um in ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:14

    POL-HSK: Wohnmobil in Alt-Arnsberg entwendet

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 16:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück an der Straße Austfeld in der Nähe der Sunderner Straße geparkt. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen 3,5-Tonner der Marke Fiat / Karmann. An dem Wohnmobil war das amtliche Kennzeichen HSK-ML156 angebracht. Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren