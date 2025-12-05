Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sanitärfirma in Sundern

Sundern (ots)

Kupfer entwendet.

Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 06:15 Uhr kam es in der Hagener Straße in Sundern zu einem Einbruch in eine Sanitärfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Der oder die Täter entwendeten Kupfer und flüchteten vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell