Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hüsten

Arnsberg (ots)

Fahrradfahrer angefahren - Unfallverursacher flüchtig.

Am gestrigen Nachmittag um 13:25 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Kleinbahnstraße/ Heidestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Fahrrad am Kreisverkehr den Radweg, welcher die Kleinbahnstraße kreuzt, um in Richtung Heidestraße zu gelangen. Zeitgleich kam ein anthrazitfarbener BMW aus dem Kreisverkehr heraus, um in Richtung der Hüstener Innenstadt zu fahren. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der BMW traf das Fahrrad des 25-jährigen Mannes am Hinterreifen. Hierdurch stürzte er. Der bislang unbekannte Fahrer des BMW flüchtete daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

