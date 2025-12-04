Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Arnsberg-Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2025 um 13:30 Uhr bis zum 03.12.2025 um 15:30 Uhr kam es in der Straße Litauenring in Arnsberg-Neheim zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, über die Hauseingangstür in das Objekt zu gelangen. Dies verlief ohne Erfolg. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

