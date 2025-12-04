PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Arnsberg-Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2025 um 13:30 Uhr bis zum 03.12.2025 um 15:30 Uhr kam es in der Straße Litauenring in Arnsberg-Neheim zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, über die Hauseingangstür in das Objekt zu gelangen. Dies verlief ohne Erfolg. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 07:52

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Meschede

    Meschede (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:56 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein kommunales Trinkwasserversorgungsunternehmen in der Straße Auf´m Brinke in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände des Unternehmens. Der oder die Täter schlugen anschließend die Scheibe eines auf dem Gelände befindlichen Firmenfahrzeugs ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:34

    POL-HSK: Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Bad Fredeburg

    Schmallenberg (ots) - Ladendiebe entwenden Einkaufswagen voller Kaffee. Am gestrigen Abend kam es um 20:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Wehrscheid in Schmallenberg-Bad Fredeburg zu einem Ladendiebstahl. Zwei männliche Täter entwendeten hierbei einen voll befüllten Einkaufswagen mit Kaffee, indem einer der Männer eine Angestellte ablenkte. Mehrere Zeugen nahmen zwei verdächtige Fahrzeuge im Umfeld des ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:50

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

    Sundern (ots) - Schnittverletzung durch Glasflasche. Am gestrigen Abend um 23:07 Uhr kam es in der Heinrich-Lübke-Straße in Sundern-Enkhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-jähriger Syrer aus Sundern und zwei 24-jährige Afghanen -jeweils aus Hamm und Sundern- verabredeten sich zunächst, um gemeinsam zu kochen. Plötzlich wurde der 32-jährige Syrer aggressiv und schlug die beiden 24-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren