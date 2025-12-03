PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

Sundern (ots)

Schnittverletzung durch Glasflasche.

Am gestrigen Abend um 23:07 Uhr kam es in der Heinrich-Lübke-Straße in Sundern-Enkhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-jähriger Syrer aus Sundern und zwei 24-jährige Afghanen -jeweils aus Hamm und Sundern- verabredeten sich zunächst, um gemeinsam zu kochen. Plötzlich wurde der 32-jährige Syrer aggressiv und schlug die beiden 24-jährigen Männer. Weiterhin nahm der Beschuldigte eine abgebrochene Glasflasche und fügte dem 24-jährigen Mann aus Hamm leichte Schnittverletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 03.12.2025 – 08:08

    POL-HSK: Frontalzusammenstoß auf der Stembergstraße mit zwei Verletzten

    Arnsberg (ots) - Ein Beteiligter flüchtete. Eine 53-jährige Arnsbergerin befuhr am 02.12.2025 um 05:10 Uhr die Stembergstraße aus Richtung Hüsten in Richtung Neheim-Innenstadt. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein schwarzer BMW entgegen, der plötzlich auf die Arnsbergerin zusteuerte. Sie konnte nicht mehr ausweichen. Beide Autos kollidierten frontal ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:35

    POL-HSK: Diebstahl auf dem Gelände eines Umspannwerkes in Schmallenberg.

    Schmallenberg (ots) - Kupferkabel entwendet. Im Zeitraum vom 28.11.2025 um 14:00 Uhr bis zum 30.11.2025 um 15:30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Umspannwerkes in der Straße Im alten Felde in Schmallenberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über einen Bauzaun gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Der oder die Täter entwendeten aus einem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:41

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten

    Olsberg (ots) - Autofahrer beschleunigte nach Anblick des Streifenwagens, fuhr durch ein Brautmodengeschäft und prallte gegen eine Mauer. Am 01.12.2025 um 01:19 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung in Olsberg-Bigge an der Hauptstraße eine Verkehrsüberwachung durch. Ein dunkler VW fuhr an dem Streifenwagen in Richtung Olsberg vorbei und beschleunigte unmittelbar darauf stark. Die Beamten fuhren dem VW hinterher, ...

    mehr
