Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

Sundern (ots)

Schnittverletzung durch Glasflasche.

Am gestrigen Abend um 23:07 Uhr kam es in der Heinrich-Lübke-Straße in Sundern-Enkhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-jähriger Syrer aus Sundern und zwei 24-jährige Afghanen -jeweils aus Hamm und Sundern- verabredeten sich zunächst, um gemeinsam zu kochen. Plötzlich wurde der 32-jährige Syrer aggressiv und schlug die beiden 24-jährigen Männer. Weiterhin nahm der Beschuldigte eine abgebrochene Glasflasche und fügte dem 24-jährigen Mann aus Hamm leichte Schnittverletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell