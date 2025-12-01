Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten

Olsberg (ots)

Autofahrer beschleunigte nach Anblick des Streifenwagens, fuhr durch ein Brautmodengeschäft und prallte gegen eine Mauer.

Am 01.12.2025 um 01:19 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung in Olsberg-Bigge an der Hauptstraße eine Verkehrsüberwachung durch. Ein dunkler VW fuhr an dem Streifenwagen in Richtung Olsberg vorbei und beschleunigte unmittelbar darauf stark. Die Beamten fuhren dem VW hinterher, konnten ihn aber schon nach wenigen Augenblicken nicht mehr sehen, weil der Abstand mittlerweile zu groß war. Sie setzten ihre Fahrt in Richtung Olsberg fort und stellten hinter einer Linkskurve an der Einmündung Ruhrstraße / Zum Stausee fest, dass der VW von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto lag an einer Mauer auf dem Dach. Ein Brautmodengeschäft war verwüstet. Zwei der drei Fahrzeuginsassen des VW waren im Auto eingeklemmt. Ein dritter Mann lag neben dem Auto. Die drei Männer waren schwer verletzt.

Es ist davon auszugehen, dass der VW-Fahrer in der Linkskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei ist er durch die Schaufenster des Brautmodengeschäfts gefahren. Auf der Straße "Zum Stausee" ist er gegen eine Mauer geprallt und zum Stehen gekommen. Das Geschäft und die Mauer wurden stark beschädigt. Durch den Unfall entstand ein breites Trümmerfeld. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Der Verkehr musste abgeleitet werden. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Polizei hat den VW beschlagnahmt.

Bei einem der Männer bestand ein Haftbefehl. Diese Person befindet sich derzeit noch in Lebensgefahr. Bei den anderen Männern stand wegen der Wucht des Aufpralls nicht fest, wer das Auto gefahren hatte. Weil bei beiden Personen Anhaltspunkte auf Alkoholkonsum vorlagen, wurden bei beiden Blutproben entnommen. Das Verkehrskommissariat in Brilon hat die Ermittlungen übernommen.

