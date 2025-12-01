Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit U-Haftbefehl gesuchter Mescheder in Arnsberg festgenommen

Arnsberg / Meschede (ots)

Ein 22-jähriger Mescheder konnte am Abend des 28.11.2025 in Neheim festgenommen werden. Der Mann wird bei der Polizei mit mehreren Straftaten in Verbindung gebracht, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt haben. Darum wurde er per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Er ging Zivilfahndern der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ins Netz. Der Mescheder steht im Verdacht, an der Tatserie am 23./24.07.2025 mit dem VW Up! beteiligt gewesen zu sein.

Siehe dazu die PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6091012 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6083991

Außerdem wird er als Tatverdächtiger im Fall eines Einbruchs in eine Automobilfirma geführt.

Sie dazu die PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6127503 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6125730

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell