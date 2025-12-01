PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Elfjähriger Junge wurde von Mitschülern die Treppe hinabgeworfen

Schmallenberg (ots)

Am 28.11.2025 erhielt die Polizei in Schmallenberg Kenntnis von einer gefährlichen Körperverletzung an einer weiterführenden Schule im Schmallenberger Stadtgebiet. Die Mutter des geschädigten Elfjährigen erstattete bei der Polizei Anzeige. Demnach sei ihr Sohn am 28.11.2025 während der Schulzeit im Schulgebäude von mehreren Mitschülern festgehalten worden. Ein Mitschüler habe ihm einen Schuh ausgezogen. Der Elfjährige sei dann zunächst losgelassen worden. Er habe sich auf die oberste Treppenstufe gesetzt und seinen Schuh wieder angezogen. Noch auf der Stufe sitzend sei der Junge von vier Mitschülern an den Beinen und Armen gepackt worden und man habe ihn die komplette Treppe hinabgeworfen. Der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Die Schule kontaktierte daraufhin die Mutter. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:04

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Versuchter Einbruch in Sundern-Hachen Am Freitag, den 28.11.2025, im Zeitraum von 16:10- 20:00 Uhr, kam es in der Engelbertstraße in Sundern-Hachen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine rückwärtige Terrassentür des dortigen Einfamilienhauses Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der verschlossenen Tür und flüchteten in unbekannte Richtung. Versuchter Einbruch in ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:43

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Bad Fredeburg

    Schmallenberg (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, verließ gegen 00.30 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Schmallenberg eine Veranstaltung am Kurhaus, um seinen Heimweg anzutreten. Er ging über einen Fußweg durch den Rudolf-Becker-Park, der unmittelbar zwischen dem Kurhaus und der Straße In der Schmiedinghausen verläuft. Im Verlauf seiner Wegstrecke seien zwei männliche Personen auf ihn zugekommen, die ihn nach Zigaretten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:57

    POL-HSK: 30-Jähriger stürzte nach einem Tritt die Außentreppe einer Apès-Ski-Hütte hinab

    Winterberg (ots) - Am 29.11.2025 gegen 22:50 Uhr gerieten ein 20-jähriger Mann aus Köln und ein 30-Jähriger aus Hannover in einen Streit. Die Aussagen darüber, wer zuerst körperlich geworden ist, gehen auseinander. Am Ende habe der 20-Jährige seinen Kontrahenten getreten. Der Hannoveraner stürzte daraufhin die Außentreppe der Gaststätte hinab und verletzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren