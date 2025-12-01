PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Sundern-Hachen

Am Freitag, den 28.11.2025, im Zeitraum von 16:10- 20:00 Uhr, kam es in der Engelbertstraße in Sundern-Hachen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine rückwärtige Terrassentür des dortigen Einfamilienhauses Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der verschlossenen Tür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch in Sundern-Langscheid

Im Zeitraum vom 20.11.2025 um 06:00 Uhr bis zum 29.11.2025 um 09:50 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Hoolweg in Sundern-Langscheid. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Da der oder die Täter bei dem Einbruchsversuch scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Einbruch in eine Werkstatt in Brilon

Im Zeitraum vom 27.11.2025 um 16:00 Uhr bis zum 28.11.2025 um 10:00 Uhr kam es in der Straße Voßloh in Brilon zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die gesamten Innenräume wurden durchwühlt. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 bzw. der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:43

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Bad Fredeburg

    Schmallenberg (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, verließ gegen 00.30 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Schmallenberg eine Veranstaltung am Kurhaus, um seinen Heimweg anzutreten. Er ging über einen Fußweg durch den Rudolf-Becker-Park, der unmittelbar zwischen dem Kurhaus und der Straße In der Schmiedinghausen verläuft. Im Verlauf seiner Wegstrecke seien zwei männliche Personen auf ihn zugekommen, die ihn nach Zigaretten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:57

    POL-HSK: 30-Jähriger stürzte nach einem Tritt die Außentreppe einer Apès-Ski-Hütte hinab

    Winterberg (ots) - Am 29.11.2025 gegen 22:50 Uhr gerieten ein 20-jähriger Mann aus Köln und ein 30-Jähriger aus Hannover in einen Streit. Die Aussagen darüber, wer zuerst körperlich geworden ist, gehen auseinander. Am Ende habe der 20-Jährige seinen Kontrahenten getreten. Der Hannoveraner stürzte daraufhin die Außentreppe der Gaststätte hinab und verletzte ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:48

    POL-HSK: Wohnmobil kollidiert mit einem Container

    Brilon-Alme (ots) - Am 29.11.25, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 65jähriger Mann aus Brilon mit seinem Wohnmobil den Musfeldweg in Richtung Mesternholzweg. Während der Fahrt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen vor einer Scheune abgestellten Container. Der Mann verletzte sich bei bei dem Aufprall und wurde ins Briloner Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren