Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Sundern-Hachen

Am Freitag, den 28.11.2025, im Zeitraum von 16:10- 20:00 Uhr, kam es in der Engelbertstraße in Sundern-Hachen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine rückwärtige Terrassentür des dortigen Einfamilienhauses Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der verschlossenen Tür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch in Sundern-Langscheid

Im Zeitraum vom 20.11.2025 um 06:00 Uhr bis zum 29.11.2025 um 09:50 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Hoolweg in Sundern-Langscheid. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Da der oder die Täter bei dem Einbruchsversuch scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Einbruch in eine Werkstatt in Brilon

Im Zeitraum vom 27.11.2025 um 16:00 Uhr bis zum 28.11.2025 um 10:00 Uhr kam es in der Straße Voßloh in Brilon zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die gesamten Innenräume wurden durchwühlt. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 bzw. der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell