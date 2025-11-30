Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnmobil kollidiert mit einem Container

Brilon-Alme (ots)

Am 29.11.25, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 65jähriger Mann aus Brilon mit seinem Wohnmobil den Musfeldweg in Richtung Mesternholzweg. Während der Fahrt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen vor einer Scheune abgestellten Container. Der Mann verletzte sich bei bei dem Aufprall und wurde ins Briloner Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil wurde stark beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Alme war ebenfalls eingesetzt, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell