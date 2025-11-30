PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnmobil kollidiert mit einem Container

Brilon-Alme (ots)

Am 29.11.25, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 65jähriger Mann aus Brilon mit seinem Wohnmobil den Musfeldweg in Richtung Mesternholzweg. Während der Fahrt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen vor einer Scheune abgestellten Container. Der Mann verletzte sich bei bei dem Aufprall und wurde ins Briloner Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil wurde stark beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Alme war ebenfalls eingesetzt, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 08:37

    POL-HSK: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hallenberg (ots) - Am 29.11.25, gegen 12:40, fuhr ein 41jähriger Mann aus Hallenberg mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Merklinghauser Straße. In Höhe des REWE Parkplatzes wurde er durch einen 80jährigen Hallenberger übersehen, der mit seinem Opel den Parkplatz verlassen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Rückfragen von ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:29

    POL-HSK: Berauscht gegen eine Laterne gefahren

    Eslohe (ots) - Am Abend des 29.11.25 befuhr ein 28jähriger Mann aus Lennestadt mit seinem VW Passat in Schlangenlinien die L 519 aus Richtung Sundern kommend, in Richtung Eslohe. Gegen 22:40 Uhr verlor er in der ersten Linkskurve hinter dem Ortseingang Obersalwey die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:06

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Brilon (ots) - Brilon-Rösenbeck: In den frühen Morgenstunden des 29.11.2025 befuhr ein 23jährige Fahrzeugführer die B 7 aus Bredelar kommend in Richtung Rösenbeck. Hierbei kam er mit überhöhter Geschwindigkeit kurz nach dem dortigen Steinbruch nach links von der Fahrbahn an und kollidierte dort mit drei Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam ca. 100m nach dem Kreuzungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren