Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots)

Brilon-Rösenbeck:

In den frühen Morgenstunden des 29.11.2025 befuhr ein 23jährige Fahrzeugführer die B 7 aus Bredelar kommend in Richtung Rösenbeck. Hierbei kam er mit überhöhter Geschwindigkeit kurz nach dem dortigen Steinbruch nach links von der Fahrbahn an und kollidierte dort mit drei Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam ca. 100m nach dem Kreuzungsbereich auf dem Dach zum Liegen.

Die Unfallörtlichkeit war während der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Untersuchungen im Krankenhaus wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell