Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in einen Geräteunterstand

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag wurden zwei Motorsägen aus einem Schuppen in der Straße Voßloh in Brilon entwendet. Der Schuppen wurde hierzu aufgebrochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell