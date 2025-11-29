Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in einen Geräteunterstand
Brilon (ots)
Am gestrigen Tag wurden zwei Motorsägen aus einem Schuppen in der Straße Voßloh in Brilon entwendet. Der Schuppen wurde hierzu aufgebrochen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
