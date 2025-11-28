Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Arnsberg und der Polizei HSK: Benefizkonzert "The Magic of Movies" begeistert im Sauerland-Theater - Hoher Spendenerlös für die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern

Arnsberg (ots)

Arnsberg, 14. November - Ein voller Saal, große musikalische Momente und ein beeindruckendes Spendenergebnis: Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters NRW am vergangenen Freitag im Sauerland-Theater war ein voller Erfolg. Unter dem Motto "The Magic of Movies" präsentierten rund 45 professionelle Musikerinnen und Musiker Filmklassiker und moderne Soundtracks aus fünf Jahrzehnten - und begeisterten damit ein zahlreich erschienenes Publikum. Mit viel Witz, Charme und musikalischer Expertise führte Dirigent Scott Lawton durch den Abend. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Polizistin Ansu Schlenger der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, die zwei Titel gesanglich begleitete und dafür großen Applaus erhielt. Der Erlös des Abends - der vollständige Ticketpreis von 15 Euro pro Karte - kommt der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern zugute und unterstützt den Bau eines zweiten stationären Hospizes in Arnsberg. Insgesamt wurde ein Erlös von beeindruckenden 6.579,10 Euro erzielt. "Jeder Euro trägt dazu bei, die wichtige Arbeit der Hospizbegleitung zu stärken", so Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Thomas Vogt, Abteilungsleiter der Polizei im Hochsauerlandkreis, zeigte sich hochzufrieden: "Das Landespolizeiorchester NRW ist ein musikalisches Aushängeschild und wir sind sehr froh, dass wir das Orchester in Arnsberg erstmals begrüßen konnten" Das Konzert endete unter großem Beifall und mit der Gewissheit, dass Musik an diesem Abend nicht nur begeistert, sondern auch Gutes bewirkt hat.

