PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Arnsberg und der Polizei HSK: Benefizkonzert "The Magic of Movies" begeistert im Sauerland-Theater - Hoher Spendenerlös für die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern

POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Arnsberg und der Polizei HSK: Benefizkonzert "The Magic of Movies" begeistert im Sauerland-Theater - Hoher Spendenerlös für die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern
  • Bild-Infos
  • Download

Arnsberg (ots)

Arnsberg, 14. November - Ein voller Saal, große musikalische Momente und ein beeindruckendes Spendenergebnis: Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters NRW am vergangenen Freitag im Sauerland-Theater war ein voller Erfolg. Unter dem Motto "The Magic of Movies" präsentierten rund 45 professionelle Musikerinnen und Musiker Filmklassiker und moderne Soundtracks aus fünf Jahrzehnten - und begeisterten damit ein zahlreich erschienenes Publikum. Mit viel Witz, Charme und musikalischer Expertise führte Dirigent Scott Lawton durch den Abend. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Polizistin Ansu Schlenger der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, die zwei Titel gesanglich begleitete und dafür großen Applaus erhielt. Der Erlös des Abends - der vollständige Ticketpreis von 15 Euro pro Karte - kommt der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern zugute und unterstützt den Bau eines zweiten stationären Hospizes in Arnsberg. Insgesamt wurde ein Erlös von beeindruckenden 6.579,10 Euro erzielt. "Jeder Euro trägt dazu bei, die wichtige Arbeit der Hospizbegleitung zu stärken", so Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Thomas Vogt, Abteilungsleiter der Polizei im Hochsauerlandkreis, zeigte sich hochzufrieden: "Das Landespolizeiorchester NRW ist ein musikalisches Aushängeschild und wir sind sehr froh, dass wir das Orchester in Arnsberg erstmals begrüßen konnten" Das Konzert endete unter großem Beifall und mit der Gewissheit, dass Musik an diesem Abend nicht nur begeistert, sondern auch Gutes bewirkt hat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:41

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Brilon

    Brilon (ots) - Täter durch Hausbewohnerin vertrieben. Am gestrigen Abend um 18:15 Uhr kam es in der Waldstraße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Zum Tatzeitpunkt befand sich die 81-jährige Hausbewohnerin in ihrem Schlafzimmer, um die Jalousien herunterzulassen. Dabei bemerkte sie eine Leiter in ihrem Garten - angelehnt an ihr Schlafzimmerfenster. Daneben stand ein bislang unbekannter Täter. Als die 81-jährige ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:37

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Hallenberg

    Hallenberg (ots) - Pfefferspray eingesetzt. Am gestrigen Nachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Merklinghauser Straße in Hallenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 41-jährigen Mann aus Hallenberg und einem 23-jährigen Mann aus Battenberg in Hessen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der körperlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit voraus. Welcher der beiden Beteiligten ursächlich für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren