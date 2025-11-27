Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Zeugenaufruf - Ordnungsgemäße Müllentsorgung geht uns alle etwas an!

Medard (ots)

Illegale Müllentsorgung sorgt für Kopfschütteln bei eingesetzten Beamten.

Am Mittwoch, den 26.11.2025 musste die Polizei Lauterecken leider feststellen, dass eine ordnungsgemäße Müllentsorgung keine Selbstverständlichkeit ist.

Ein Zeuge informierte die Polizei in Lauterecken, dass im Bereich eines Windrades zwischen den Ortslagen Medard und Löllbach illegal Müll entsorgt wurde.

An der Örtlichkeit stellten die Beamten fest, dass Unbekannte vier ölverschmierte Heizöltanks, sowie einen Whirlpool gefüllt mit Unrat illegal entsorgt hatten. Hinweise auf die Verursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erfasst.

Die Polizei weißt darauf hin, dass angefallener Unrat an vielen Entsorgungszentren kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Müllentsorgung, wie im konkreten Fall geschehen, eine Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeige nach sich ziehen kann.

Für Täterhinweise im konkreten, sowie in eventuellen zukünftigen Fällen, ist die Polizei stets dankbar. |TL

