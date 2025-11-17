PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Spiegelkollision auf der L382 - Fahrer alkoholisiert

Reipoltskirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand, kam es am Sonntag, den 16.11.2025 gegen 17:20 Uhr. Auf der L382 zwischen Reipoltskirchen und Hefersweiler geriet ein PKW in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Autofahrerin wich zwar nach rechts aus. Eine Kollision der beiden Außenspiegel war jedoch nicht mehr zu verhindern. Beide Fahrzeuge wurden an den jeweils linken Außenspiegeln beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst, ohne anzuhalten, in Richtung Hefersweiler fort. Ein weiterer Zeuge, der sich zufälligerweise dort im Ort aufhielt und unmittelbar von der Autofahrerin telefonisch informiert werden konnte, entdeckte das betreffende Fahrzeug wenig später und konnte den Fahrer zum Anhalten bewegen.

Durch eine anschließend eingetroffene Streifenbesatzung konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits eines Promille.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht ein. Dem Fahrer wurde der Fahrerschein entzogen, ihm ist somit die Nutzung für Kraftfahrzeuge, die einer Fahrerlaubnispflicht unterliegen, untersagt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

