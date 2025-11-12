Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sachbeschädigung an Sandsteinmauer

Meisenheim (ots)

Im Zeitrahmen vom 04.11.2025 bis 11.11.2025 wurden von bislang unbekannten Tätern eine Sandsteinmauer neben der Bushaltestelle am Bismarckplatz in Meisenheim beschädigt. Durch die unbekannten Täter wurde die obere Reihe der gemauerten Sandsteine herausgerissen und teilweise auf den anliegenden Gehweg und Parkplatz geworfen, sodass die Sandsteine zerbrachen. Eine erste Nachbarschaftsbefragung erfolgte. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor Ort getätigt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 entgegen.

