PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sachbeschädigung an Sandsteinmauer

Meisenheim (ots)

Im Zeitrahmen vom 04.11.2025 bis 11.11.2025 wurden von bislang unbekannten Tätern eine Sandsteinmauer neben der Bushaltestelle am Bismarckplatz in Meisenheim beschädigt. Durch die unbekannten Täter wurde die obere Reihe der gemauerten Sandsteine herausgerissen und teilweise auf den anliegenden Gehweg und Parkplatz geworfen, sodass die Sandsteine zerbrachen. Eine erste Nachbarschaftsbefragung erfolgte. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor Ort getätigt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 08:43

    POL-PILEK: Missbräuchliche Nutzung roter Kennzeichen: Polizei warnt vor Konsequenzen

    Lauterecken (ots) - Am vergangenen Abend, den 07.11.2025, gegen 20 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Lauterecken ein Fahrzeug auf, an welchem ein sogenanntes rotes Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer wurde hierzu befragt und machte widersprüchliche Angaben. Aufgrund dessen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet aufgrund des Verdachts einer ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:26

    POL-PILEK: Fahrt unter Drogeneinfluss - gestohlenes Kennzeichen entdeckt

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Am Mittwochabend befuhr eine Polizeistreife die Saarbrücker Straße in Lauterecken. An der Einmündung Hauptstraße/Saarbrücker Straße missachtete ein Motorrollerfahrer die Vorfahrt des Streifenwagens. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Streifenbesatzung einen Zusammenstoß verhindern. Der 22-jährige Fahrer wurde anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren