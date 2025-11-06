Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrt unter Drogeneinfluss - gestohlenes Kennzeichen entdeckt

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine Polizeistreife die Saarbrücker Straße in Lauterecken. An der Einmündung Hauptstraße/Saarbrücker Straße missachtete ein Motorrollerfahrer die Vorfahrt des Streifenwagens. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Streifenbesatzung einen Zusammenstoß verhindern.

Der 22-jährige Fahrer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel auf, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Zweiradfahrer mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 22-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell