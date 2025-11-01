Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auto gerät in Brand - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht auf Samstag stand bereits beim Eintreffen der Feuerwehr ein Auto in Vollbrand.

Ein im Stadtgebiet wohnender Fahrzeugbesitzer hatte am Samstagabend seinen Mercedes an ein Batterieladekabel angeschlossen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das vor einer Scheune geparkte Fahrzeug samt Ladegerät in Brand. Das Auto brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Scheune verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. |fla

