Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Traktor in Lauterecken ausgeschlachtet - Polizei sucht Zeugen

Lauterecken (ots)

Lauterecken - In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. auf 28. Oktober 2025) haben bislang unbekannte Täter auf einem unbewachten Gelände in Lauterecken mehrere Teile eines Traktors gestohlen. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war dort zuvor aufgrund einer Panne abgestellt worden.

Als der Besitzer am nächsten Morgen zu seinem Schlepper zurückkehrte, stellt er fest, dass zahlreiche Fahrzeugteile fehlten. Entwendet wurden unter anderem das Zugmaul, der Kühler, Keilriemen, Anlasser, die Batterie, das Luftfiltergehäuse, der Schalldämpfer, eine Werkzeugkiste, das Frontgewicht sowie das Sitzkissen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Durch den Diebstahl ist der Traktor derzeit nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. IPI Lek

