Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Berauscht hinterm Steuer

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei am Freitagnachmittag deutliche Auffälligkeiten bei einem Autofahrer fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte im Stadtgebiet von Meisenheim einen schwarzen VW Passat im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 27-jährige Fahrer zeigte dabei deutliche Auffälligkeiten: Er zuckte unkontrolliert im Gesichtsbereich, hatte sehr kleine Pupillen sowie gerötete, wässrige Augen. Ein anschließend durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Betäubungsmittel Amphetamin und Tetrahydrocannabinol (THC).

Aufgrund eines Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel an seine Beifahrerin. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde sichergestellt.

Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Es droht ein Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. |fla

