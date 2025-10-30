Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl auf landwirtschaftlichem Hof

Raumbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich unberechtigten Zutritt zu einem Hof verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen Freitag, 24. Oktober und Dienstag, 28. Oktober 2025 an einem nicht verschlossenen, frei abgestellten Traktor ein Steuergerät gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte - insbesondere außerhalb geschlossener Gebäude - nach Möglichkeit stets abzuschließen und keine Wertgegenstände oder wichtige Komponenten zurückzulassen. IPILEK

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell