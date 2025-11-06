Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schafe von Weide gestohlen

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Am Mittwochabend musste ein Schäfer mit Schrecken feststellen, dass sein Weidezaun offenstand. Schnell bemerkte er, dass etwas nicht stimmte.

Auf einer Weide nahe der Mühlgasse in Medard stellte der 57-Jährige das Fehlen seiner Schafe fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffnete vermutlich ein unbekannter Täter den Zaun, lockte die zehn braune Coburger Landschafe mit weißen Ohrmarken in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhr mit diesem im Anschluss davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 04.11.2025, 16:30 Uhr, und dem 05.11.2025, 16:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 entgegen. |fla

