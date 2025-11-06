PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schafe von Weide gestohlen

POL-PILEK: Schafe von Weide gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Am Mittwochabend musste ein Schäfer mit Schrecken feststellen, dass sein Weidezaun offenstand. Schnell bemerkte er, dass etwas nicht stimmte.

Auf einer Weide nahe der Mühlgasse in Medard stellte der 57-Jährige das Fehlen seiner Schafe fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffnete vermutlich ein unbekannter Täter den Zaun, lockte die zehn braune Coburger Landschafe mit weißen Ohrmarken in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhr mit diesem im Anschluss davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 04.11.2025, 16:30 Uhr, und dem 05.11.2025, 16:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 entgegen. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 10:02

    POL-PILEK: Berauscht hinterm Steuer

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Während einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei am Freitagnachmittag deutliche Auffälligkeiten bei einem Autofahrer fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte im Stadtgebiet von Meisenheim einen schwarzen VW Passat im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 27-jährige Fahrer zeigte dabei deutliche Auffälligkeiten: Er zuckte ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:01

    POL-PILEK: Diebstahl auf landwirtschaftlichem Hof

    Raumbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich unberechtigten Zutritt zu einem Hof verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen Freitag, 24. Oktober und Dienstag, 28. Oktober 2025 an einem nicht verschlossenen, frei abgestellten Traktor ein Steuergerät gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, landwirtschaftliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren