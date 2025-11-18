PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Lastkraftwagen und Busse im Visier der Polizei

POL-PILEK: Lastkraftwagen und Busse im Visier der Polizei
Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Eine Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf Lastkraftwagen und Busse führte die Polizei Lauterecken mit Unterstützung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und des Schwerverkehrkontrolltrupps des Polizeipräsidiums Westpfalz am Dienstagmorgen durch. An zwei Kontrollörtlichkeiten wurden insgesamt 47 Fahrzeuge kontrolliert.

Bei den am Schulzentrum Lauterecken kontrollierten Schulbussen konnten lediglich an zwei Fahrzeugen geringe Mängel festgestellt werden. Die Weiterfahrt konnte hier problemlos weitergeführt werden. An den 13 weiteren durch die Polizei in Augenschein genommenen Bussen, blieb eine Beanstandung aus.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen wurden im Bereich Meisenheim Lastkraftwagen unter die Lupe genommen. Eines der Fahrzeuge wies derart gravierende Mängel auf, dass dieses seine Fahrt an Ort und Stelle beenden musste. Geringe Mängel im Bereich der Technik, der Ladungssicherung oder der Sichtbarkeit wurden bei acht Lkw-Fahrern geahndet.

Insgesamt zieht die Polizei Lauterecken eine positive Bilanz. Insbesondere die Verkehrssicherheit der Schulbusse kann lobend erwähnt werden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

