Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Einbruchschutz in den Wintermonaten besonders wichtig - Polizei präventiv tätig

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Während der Wintermonate ist die Zahl der Wohnungseinbrüche am höchsten. Einbrecher nutzen die Dunkelheit und die längeren Nächte um ihr Unwesen zu treiben. Die Polizei klärt deshalb auf und fährt in den Wohngebieten Präventionsstreifen.

Man hört es in den Nachrichten oder sieht es im Fernsehen: Mitten in der Nacht wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Aber nicht nur die Dunkelheit nutzen die Verbrecher, sondern auch unbewohnte Häuser oder solche, bei denen gerade niemand Zuhause ist, sind besonders interessant für Einbrecher.

Auch in den in wenigen Wochen beginnenden Winterferien verlassen viele über die Weihnachtsfeiern ihr gewohntes Zuhause und verbringen die Zeit mit ihren Liebsten. Deshalb ist es umso wichtiger sich bereits jetzt vor einem Einbruch zu schützen.

Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Dienststelle oder bei ihrem Bezirksbeamten der Verbandsgemeinden. Dort liegt entsprechendes Infomaterial für Sie bereit. Die Polizeibeamten vor Ort als auch das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz steht Ihnen bei Fragen zum Thema Einbruchschutz gerne zur Seite. Oder auch online unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de finden sie wichtige Informationen.

Die Polizeiinspektion Lauterecken wird zudem in den nächsten Wochen eine Präventionsaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen durchführen. In ihrem Zuständigkeitsbereich werden Streifen zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten unterwegs sein und ein besonderes Augenmerk auf beispielsweise verlassene Häuser, leicht erkennbare Wertgegenstände in Gärten, auf Balkonen und Terrassen, gekippte Fenster oder andere "Einstiegshilfen" legen. Beim Feststellen solcher "Missstände" werden die Polizeibeamten mit Ihnen in Kontakt treten und Sie darüber informieren sowie wichtige Tipps geben. |fla

