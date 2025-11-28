Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Hallenberg

Hallenberg (ots)

Pfefferspray eingesetzt.

Am gestrigen Nachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Merklinghauser Straße in Hallenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 41-jährigen Mann aus Hallenberg und einem 23-jährigen Mann aus Battenberg in Hessen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der körperlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit voraus. Welcher der beiden Beteiligten ursächlich für die Streitigkeiten war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Streit eskalierte schließlich und der 41-jährige Hallenberger trat dem 23-Jährigen in den Bauch. Der 41-Jährige setzte ein Pfefferspray gegen den jungen Mann ein, sprühte ihm den Reizstoff in das Gesicht und schlug ihm damit anschließend gegen den Kopf. Die beiden Beteiligten wurden jeweils leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

