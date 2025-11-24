PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251124.3 Hohenlockstedt: Raubüberfall auf Tankstelle

Hohenlockstedt (ots)

Am Sonntagnachmittag überfielen zwei maskierte Täter eine Tankstelle in Hohenlockstedt. Sie hielten der Angestellten eine Schusswaffe und ein Messer vor und erbeuteten Bargeld sowie Zigaretten. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Gegen 16:50 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Kieler Straße. Sie forderten die Mitarbeiterin auf, die Kassenbestände herauszugeben. Einer der Täter hielt dabei eine Schusswaffe, der andere ein Messer in Richtung der Frau. Die Angestellte händigte daraufhin die Geldscheine aus. Zusätzlich nahmen die Täter Zigaretten aus einem Regal und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Die Männer sind bislang unbekannt. Nach ersten Beschreibungen sind beide etwa 1,70 m groß, einer jedoch etwas größer als der andere. Beide hatten zur Tatzeit Kapuzen auf und Tücher vor dem Mund.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen schweren Raubs. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

