POL-IZ: 251124.2 Heide: Autofahrer kollidiert mit Baum

Heide (ots)

Am Samstagabend kam es in Heide zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 48-Jähriger mit einem Auto von der Fahrbahn abkam und sich schwer verletzte. Hinweise auf den Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln ergaben sich noch vor Ort. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Gegen 22.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Ukrainer aus Heide mit einem blauen Audi die Johann-Hinrich-Fehrs-Straße in Richtung Kreuzstraße. Auf Höhe der Hausnummer 16 geriet das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann stand nach ersten Feststellungen möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln. Ein Atemalkoholtest gelang nicht. Ein Arzt entnahm dem Fahrer deshalb auf Anordnung der Einsatzkräfte eine Blutprobe.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der behandelnde Arzt konnte eine lebensbedrohliche Verletzung nicht ausschließen. Der Baum nahm nach einer ersten Einschätzung keinen sichtbaren Schaden. Betriebsstoffe traten nach Angaben der Feuerwehr Heide nicht aus.

Die Einsatzkräfte stellten bei einer Überprüfung fest, dass der Mann keine gültige deutsche Fahrerlaubnis besitzt. Sie leiteten daher Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Ermittlungsverfahren dauert an.

Björn Gustke

