POL-IZ: 251121.2 Itzehoe: Medieneinladung zum Orange Day 2025

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Dienstag, 25. November 2025, setzt die Polizeidirektion Itzehoe mit einer sichtbaren Aktion vor dem Dienstgebäude ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Medienvertreter sind herzlich willkommen, sich vor dem Dienstgebäude in der Großen Paaschburg 66 in Itzehoe einzufinden. Vor dem Gebäude wird die Polizeidirektion mit einer themenbezogenen Ausstellung auf das Thema aufmerksam machen.

Um 10:00 Uhr werden der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, sowie ein Vertreter des Hauptzollamtes Itzehoe einige Worte an die Anwesenden richten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fotoaufnahmen und kurze Gespräche.

Anmeldungen zum Termin nimmt die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe unter 04821 6022010 oder per E-Mail an pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de entgegen.

