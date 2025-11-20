Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251120.2 Heide

Büsum: Drei Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Heide, Büsum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.11.2025 kam es im Bereich Büsum und Heide zu insgesamt drei Sprengungen von Zigarettenautomaten. Die bislang unbekannten Täter erlangten dabei teilweise Stehlgut und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 01:25 Uhr nahmen Anwohner der Heider Straße in Büsum einen lauten Knall wahr und entdeckten anschließend einen qualmenden Zigarettenautomaten. Der oder die Täter hatten den Automaten vermutlich mittels Feuerwerkskörpern aufgesprengt, ihn beschädigt und Zigarettenschachteln entwendet.

Etwa zehn Minuten später nahm man einen weiteren lauten Knall aus der Bahnhofstraße in Büsum. Auch hier stellten die Einsatzkräfte einen beschädigten Zigarettenautomaten fest. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht an Stehlgut.

Um 03:17 Uhr erhielt die Polizei schließlich Kenntnis von einer weiteren Sprengung in der Gorch-Fock-Straße in Heide. Auch in diesem Fall versuchten der oder die Täter, den Automaten aufzubrechen, gelangten jedoch nicht an die im Inneren befindlichen Zigaretten.

Das Landeskriminalamt ermittelt nun in drei Fällen des besonders schweren Diebstahls, davon zwei Versuchstaten, und bittet Zeugen, die zwischen 01:25 Uhr und 03:17 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Tatorte beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0431 160 43128 zu melden.

Marcel Vaupel

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell