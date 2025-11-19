Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251119.2 Sankt Michaelisdonn: Geparkter Seat nimmt Schaden bei Verkehrsunfallflucht

Sankt Michaelisdonn (ots)

Zu Beginn der vergangenen Woche kam es in Sankt Michaelisdonn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Wagen Schaden nahm. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen.

Am Montag, dem 10. November 2025, parkte ein 26-jähriger Mann seinen schwarzen Seat Leon zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Sandleiden. Als er gegen 18:15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er frische Kratzer und eine Delle an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Ein Verursacher meldete sich nicht und gab sich auch nicht zu erkennen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Seat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei Marne führt ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise zu auffälligen Beobachtungen im genannten Zeitraum in der Straße Sandleiden. Hinweise nimmt die Polizeistation Marne unter der Telefonnummer 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

