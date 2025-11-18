Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.5 Heide: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Heide (ots)

Gestern kam es im Heider Stadtteil Süderholm zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter hebelten in beiden Fällen Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 14:45 Uhr und 19:45 Uhr brachen die Täter in ein Haus in der Straße Tweitjenkoppel ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Straße Moorblick. Auch hier verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie die Räume ohne Beute. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit keine Hinweise vor.

Der entstandene Sachschaden beträgt in beiden Fällen jeweils etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und prüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen, die im betroffenen Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Süderholm beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

