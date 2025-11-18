PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.5 Heide: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Heide (ots)

Gestern kam es im Heider Stadtteil Süderholm zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter hebelten in beiden Fällen Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 14:45 Uhr und 19:45 Uhr brachen die Täter in ein Haus in der Straße Tweitjenkoppel ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Straße Moorblick. Auch hier verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie die Räume ohne Beute. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit keine Hinweise vor.

Der entstandene Sachschaden beträgt in beiden Fällen jeweils etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und prüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen, die im betroffenen Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Süderholm beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:04

    POL-IZ: 251118.4 Sankt Michaelisdonn: Unbekannte stehlen Sitzfläche eines Baggers

    Sankt Michaelisdonn (ots) - In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Sankt Michaelisdonn einen auf einem Feld abgestellten Bagger auf und entwendeten die Sitzfläche. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Hinweise auf die Täter. Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 17.11.2025, 07:30 Uhr stand der große Kettenbagger der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:26

    POL-IZ: 251118.3 Brokstedt: Zwei Müllcontainer in Brand

    Brokstedt (ots) - In der vergangenen Nacht brannten in Brokstedt zwei Müllcontainer. Die Polizei stellte zwei 16-jährige Tatverdächtige und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach ersten Erkenntnissen entfachten die Brände zwischen 02:12 Uhr und 02:27 Uhr in den Straßen Dörnbek und Sibbersdorfer Weg, unweit des Bahnhofs. Feuerwehr und Polizei trafen kurz nach Alarmierung am Einsatzort ein. Die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:02

    POL-IZ: 251118.2 Horst: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

    Horst (ots) - Am vergangenen Freitag kam es in Horst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und flohen anschließend mit Schmuck und Bargeld. Zwischen 15:50 Uhr und 17:25 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in das Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Die Täter suchten im Inneren nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren