PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.2 Horst: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Horst (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in Horst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und flohen anschließend mit Schmuck und Bargeld.

Zwischen 15:50 Uhr und 17:25 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in das Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Die Täter suchten im Inneren nach Wertgegenständen und entnahmen Schmuck sowie Bargeld. Danach entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe prüft mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Taten und sicherte Spuren am Objekt. Das Kommissariat 7 fragt, wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Straße bemerkt hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 04821 6020 entgegen. Ein Strafverfahren läuft.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:38

    POL-IZ: 251118.1 Itzehoe: Streit zweier Gruppen eskaliert

    Itzehoe (ots) - Gestern Abend kam es in Itzehoe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein 18-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Drei Tatverdächtige attackierten den jungen Mann in der Fußgängerzone und flüchteten anschließend. Einsatzkräfte nahmen zwei von ihnen noch am Abend vorläufig fest. Um 19:24 Uhr gerieten in der Feldschmiede auf Höhe der Hausnummer 72 mehrere Personen in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:05

    POL-IZ: 251117.4 Itzehoe: Hoher Schaden nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Sankt Michaelisdonn (ots) - Am Freitag, den 14. November 2025, kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Norderende in Sankt Michaelisdonn. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zwischen 15:15 und 23:35 Uhr verschafften ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:33

    POL-IZ: 251117.3 Brunsbüttel: Alkoholisierter Fahrer rast gegen Ampelanlage

    Brunsbüttel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kollidierte in Brunsbüttel ein Pkw mit einer Ampelanlage und beschädigte sie. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben. Gegen 23:40 Uhr bog ein alkoholisierter 38-Jähriger mit seinem weißen Hyundai, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit, aus der Kautzstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren