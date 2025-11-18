Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.2 Horst: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Horst (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in Horst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und flohen anschließend mit Schmuck und Bargeld.

Zwischen 15:50 Uhr und 17:25 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in das Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Die Täter suchten im Inneren nach Wertgegenständen und entnahmen Schmuck sowie Bargeld. Danach entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe prüft mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Taten und sicherte Spuren am Objekt. Das Kommissariat 7 fragt, wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Straße bemerkt hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 04821 6020 entgegen. Ein Strafverfahren läuft.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell