Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251117.4 Itzehoe: Hoher Schaden nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Freitag, den 14. November 2025, kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Norderende in Sankt Michaelisdonn. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 15:15 und 23:35 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Grundstück, indem sie eine Gartenpforte aufhebelten und in den rückwärtigen Bereich des Hauses gelangten. Nachdem sie an der Kellertür scheiterten, gelang es ihnen, über die Terrassentür in das Haus einzudringen, indem sie diese ebenfalls aufbrachen.

Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter zunächst sämtliche Räume im Erdgeschoss, bevor sie in den Keller des Gebäudes vordrangen. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld sowie verschiedene Schmuckstücke.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0481 940 an die Kriminalpolizei Heide übermittelt werden.

Marcel Vaupel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

