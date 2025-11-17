Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251117.3 Brunsbüttel: Alkoholisierter Fahrer rast gegen Ampelanlage

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kollidierte in Brunsbüttel ein Pkw mit einer Ampelanlage und beschädigte sie. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben.

Gegen 23:40 Uhr bog ein alkoholisierter 38-Jähriger mit seinem weißen Hyundai, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit, aus der Kautzstraße in die Koogstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste gegen einen Ampelmast. Zeugen verständigten sofort die Polizei.

Der Fahrer machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Sie führten daraufhin einen Atemalkoholtest mit ihm durch, der einen Wert von 1,82 Promille ergab. Zudem besteht der Verdacht, dass der türkische Staatsbürger auch unter dem Einfluss von anderen Betäubungsmitteln gestanden haben könnte.

Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell