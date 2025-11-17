Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251117.2 Hohenaspe: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Hohenaspe (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Hohenaspe zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der oder die unbekannten Täter erlangten in beiden Fällen Stehlgut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die erste Tat ereignete sich tagsüber am Samstag, dem 15.11.2025, zwischen 07:45 und 18:15 Uhr. Die Täter gelangten über das rückwärtige Grundstück an den Bungalow in der Brunnenstraße. Dort brachen sie gezielt die Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt zum Haus. Nachdem die Täter das Wohnhaus durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck.

Zu einer zweiten Tat kam es am Samstag zwischen 17:15 und 21:00 Uhr im Rosenweg in Hohenaspe. Auch hier gelangten die Täter von der Rückseite des Grundstücks an das Einfamilienhaus und hebelten die Terrassentür auf. Nachdem sie das Gebäude durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck, Bargeld und Kleidung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt nun in beiden Fällen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beider Tatorte beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

