POL-IZ: 251117.1 Itzehoe: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnhauseinbrüchen

Itzehoe (ots)

Am Samstag sowie in der Nacht zu Freitag kam es in Itzehoe zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter drangen jeweils in die Gebäude ein und suchten nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flohen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrat ein unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Huuskoppel. Er öffnete die Terrassentür gewaltsam und betrat das Gebäude. Im Haus durchsuchte er mehrere Schränke und verließ den Tatort anschließend ohne Beute. In derselben Straße kam es am Donnerstag außerdem zu einem weiteren versuchten Einbruch, über den bereits in der Pressemitteilung 251114.1 berichtet wurde.

Am Samstag zwischen 12:15 Uhr und 18:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Straße Hühnerbach. Er öffnete ein rückwärtig gelegenes Seitenfenster mit einem Werkzeug und verschaffte sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren suchte er nach Stehlgut. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar. Anschließend floh er unerkannt.

Die Ermittler des Kommissariats 7 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe führen in beiden Fällen Ermittlungen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Huuskoppel oder Hühnerbach bemerkt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020.

