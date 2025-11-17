PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251117.1 Itzehoe: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnhauseinbrüchen

Itzehoe (ots)

Am Samstag sowie in der Nacht zu Freitag kam es in Itzehoe zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter drangen jeweils in die Gebäude ein und suchten nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flohen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrat ein unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Huuskoppel. Er öffnete die Terrassentür gewaltsam und betrat das Gebäude. Im Haus durchsuchte er mehrere Schränke und verließ den Tatort anschließend ohne Beute. In derselben Straße kam es am Donnerstag außerdem zu einem weiteren versuchten Einbruch, über den bereits in der Pressemitteilung 251114.1 berichtet wurde.

Am Samstag zwischen 12:15 Uhr und 18:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Straße Hühnerbach. Er öffnete ein rückwärtig gelegenes Seitenfenster mit einem Werkzeug und verschaffte sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren suchte er nach Stehlgut. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar. Anschließend floh er unerkannt.

Die Ermittler des Kommissariats 7 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe führen in beiden Fällen Ermittlungen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Huuskoppel oder Hühnerbach bemerkt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:49

    POL-IZ: 251114.5 Heide: Mehrere Einbrüche in Bäckereifilialen - Polizei bittet um Hinweise

    Heide (ots) - In der letzten Nacht kam es in Heide zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen. Der Täter konnte dabei Stehlgut im vierstelligen Bereich erbeuten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Laut bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die erste Tat zwischen 00:00 und 00:10 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Feldstraße. Der unbekannte ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:47

    POL-IZ: 251114.4 Hemmingstedt: Betrugsmasche "Schockanruf" vereitelt

    Hemmingstedt (ots) - Am gestrigen Abend versuchten unbekannte Täter eine 83-Jährige aus Hemmingstedt mit einer gängigen Betrugsmasche per Telefon dazu zu bringen, eine hohe Geldsumme an sie herauszugeben. Die Seniorin verständigte sofort die Polizei, noch bevor es zu einem Schaden kam. Gegen 19:10 Uhr ging ein anonymer Anruf bei der Frau ein. Am Telefon gaben sich ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:11

    POL-IZ: 251114.3 Büsum: Alkoholisierter Jugendlicher bricht in Tankstelle ein

    Büsum (ots) - In der Nacht zu Freitag brach ein alkoholisierter 15-Jähriger in eine Tankstelle in Büsum ein und entwendete Waren in einem geringen dreistelligen Wert. Polizeikräfte stellten den Jugendlichen bei seiner Flucht. Gegen 01:50 Uhr bemerkten Polizeibeamte eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür einer Tankstelle in der Heider Straße. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren