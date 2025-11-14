Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251114.3 Büsum: Alkoholisierter Jugendlicher bricht in Tankstelle ein

Büsum (ots)

In der Nacht zu Freitag brach ein alkoholisierter 15-Jähriger in eine Tankstelle in Büsum ein und entwendete Waren in einem geringen dreistelligen Wert. Polizeikräfte stellten den Jugendlichen bei seiner Flucht.

Gegen 01:50 Uhr bemerkten Polizeibeamte eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür einer Tankstelle in der Heider Straße. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass ein unbekannter Täter in den Verkaufsraum eingebrochen war und Waren gestohlen hatte.

Im Umfeld des Tatortes trafen die Einsatzkräfte einen Jugendlichen an, der beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung hielt die Streife den Jugendlichen an und brachte ihn zur Heider Polizeidienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,67 Promille. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der 15-Jährige dringend tatverdächtig.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Minderjährigen einem Erziehungsberechtigten. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

