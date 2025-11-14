Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251114.2 Itzehoe: Räuberischer Diebstahl aus Kiosk - Hinweise erbeten

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Itzehoe zu einem räuberischen Diebstahl in einem Kiosk. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Kirchenstraße in Itzehoe. Hierbei betrat der männliche Täter den Kiosk gegen 20:45 Uhr und versuchte einen Gummiball zu entwenden. Als der Kioskbesitzer die Person auf den Diebstahl ansprach, schlug diese dem Inhaber mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss holte der Täter ein Messer aus seiner Jackentasche, bedrohte den Geschädigte, und flüchtete daraufhin mit dem Gummiball aus dem Geschäft.

Die Kriminalpolizei Itzehoe sucht nun nach einem circa 20 Jahre alten und 1,80 Meter großen, männlichen Beschuldigten. Der Täter soll zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine weiße Jacke getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe zu melden.

Marcel Vaupel

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell