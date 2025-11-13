Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251113.1 Lohe-Rickelshof: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Lohe-Rickelshof (ots)

Gestern, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Ortschaft Lohe-Rickelshof zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der Bewohner störten die Täter, weshalb diese flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Loher Weg am gestrigen Tag gegen 18:40 Uhr. Dort suchten die Täter gezielt den rückwärtigen Bereich des Grundstücks auf und gelangten in das Gebäude, indem sie zunächst versuchten, ein Fenster aufzuhebeln und dann die Fensterscheibe einschlugen. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt nach Stehlgut. Während der Durchsuchung störte der Bewohner die Täter mit einem lauten Schrei, weshalb diese in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0481 940.

Marcel Vaupel

