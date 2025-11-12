POL-IZ: 251112.5 Burg: Vermisster 84-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 251112.3)
Burg (ots)
Der seit gestern Nachmittag vermisste 84-jährige Mann aus Burg ist heute Nachmittag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
