PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.5 Burg: Vermisster 84-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 251112.3)

Burg (ots)

Der seit gestern Nachmittag vermisste 84-jährige Mann aus Burg ist heute Nachmittag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:24

    POL-IZ: 251112.4 Brunsbüttel: Sachbeschädigung durch Eierwurf - Polizei erbittet um Hinweise

    Averlak (ots) - Bereits am 02.10.2025 kam es gegen 22:25 Uhr in Averlak zu Eierwürfen auf ein Einfamilienhaus. Hierbei wurde die Holzfassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Täter ist weiterhin unbekannt. Nach derzeitigen Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Straße Am Donndiek in ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:53

    POL-IZ: 251112.2 Itzehoe: Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Polizei erbittet um Hinweise

    Itzehoe (ots) - Gestern kam es tagsüber in Itzehoe zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser. Hierbei verursachten die derzeit unbekannten Täter Sachschaden und erlangten Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungen ereignete sich die erste Tat in der Huuskoppel in Itzehoe. Hier näherten sich die Täter im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:36

    POL-IZ: 251112.1 Brokstedt: Unbekannter zündet Papiercontainer auf Straße an

    Brokstedt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in Brokstedt zu einer Sachbeschädigung, bei der ein bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer anzündete. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 23:00 Uhr entdeckten Anwohner im Suhrenbrooksweg auf Höhe des Ortseingangsschildes einen brennenden Papiercontainer, der mitten auf der Fahrbahn stand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren