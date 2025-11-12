Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.1 Brokstedt: Unbekannter zündet Papiercontainer auf Straße an

Brokstedt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Brokstedt zu einer Sachbeschädigung, bei der ein bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer anzündete. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr entdeckten Anwohner im Suhrenbrooksweg auf Höhe des Ortseingangsschildes einen brennenden Papiercontainer, der mitten auf der Fahrbahn stand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen und beseitigte die geschmolzenen Kunststoffreste. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörte der Container vermutlich zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Osterfeld. Offenbar hatte der Täter den Behälter mehrere hundert Meter weit auf die Straße geschoben und dort in Brand gesetzt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Suhrenbrooksweg oder Osterfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell