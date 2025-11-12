PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.1 Brokstedt: Unbekannter zündet Papiercontainer auf Straße an

Brokstedt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Brokstedt zu einer Sachbeschädigung, bei der ein bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer anzündete. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr entdeckten Anwohner im Suhrenbrooksweg auf Höhe des Ortseingangsschildes einen brennenden Papiercontainer, der mitten auf der Fahrbahn stand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen und beseitigte die geschmolzenen Kunststoffreste. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörte der Container vermutlich zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Osterfeld. Offenbar hatte der Täter den Behälter mehrere hundert Meter weit auf die Straße geschoben und dort in Brand gesetzt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Suhrenbrooksweg oder Osterfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:03

    POL-IZ: 251111.4 Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

    Itzehoe (ots) - Am letzten Mittwoch, dem 05.11.2025, kam es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Was die unbekannten Täter erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter am späten Nachmittag bzw. in den frühen Abendstunden zwischen 16:45 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:03

    POL-IZ: 251111.3 St. Michaelisdonn: Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

    St. Michaelisdonn (ots) - Zwischen dem 30. Oktober und dem 10. November 2025 brachen unbekannte Täter in St. Michaelisdonn in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entfernten sich ohne Stehlgut. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Am gestrigen Abend um 17:15 Uhr bemerkte die Eigentümerin, dass unbekannte Täter die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 08:56

    POL-IZ: 251111.2 Glückstadt: Kupfer und Messing aus Werkstatt gestohlen

    Glückstadt (ots) - Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen drangen Unbekannte in Glückstadt in eine Werkstatt ein und entwendeten mehrere Kisten mit Edelmetallen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich der oder die Täter zwischen Sonntag, 10:20 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, auf das Grundstück einer Firma in der Straße Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren